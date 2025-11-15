В Киеве снова увеличилось количество жертв обстрела 14 ноября

Обстрел в ночь на 14 ноября

В ночь на 14 ноября Россия осуществила массированную атаку по Украине, запустив 19 ракет и 430 ударных беспилотников. Для ударов использовали аэробаллистические ракеты "Кинжал" и баллистические "Искандер-М/КN-23".

Самые мощные удары пришлись на Киев. В столице зафиксированы многочисленные попадания по жилым домам. В Днепровском районе один из дронов попал в пятиэтажку, вызвав масштабный пожар и заблокировав жителей, которых спасатели экстренно эвакуировали.

Существенным разрушениям подверглись и многоэтажки в Подольском, Святошинском, Деснянском, Соломенском и Оболонском районах. Повреждены также школа в Дарницком районе и больница в Голосеевском.

В то же время в Минобороны РФ традиционно заявили, что якобы наносили удары по военно-промышленным и энергетическим целям.

Подробнее о ночном ударе российских оккупантов - в материале РБК-Украина.