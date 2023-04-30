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У Києві знову виріс рівень води у Дніпрі: які райони підтоплені

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Київ, Неділя 30 квітня 2023 10:55
У Києві знову виріс рівень води у Дніпрі: які райони підтоплені Фото: у Києві знову виріс рівень води у Дніпрі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві за останню добу знову виріс рівень води у Дніпрі. Підтопленими залишаються райони на лівому березі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Станом на ранок 30 квітня рівень води у Дніпрі біля мосту "Метро" становить 9296 см. За останню добу вода піднялася 5 см.

У столиці зберігається перший (жовтий) рівень небезпеки, але аварійних підтоплень не зафіксовано.

"Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько понад 25 см - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики прогнозують другу хвилю підтоплень у Києві через можливі опади.

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