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В Киеве снова вырос уровень воды в Днепре: какие районы подтоплены

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Киев, Воскресенье 30 апреля 2023 10:55
В Киеве снова вырос уровень воды в Днепре: какие районы подтоплены Фото: в Киеве снова вырос уровень воды в Днепре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве за последние сутки снова вырос уровень воды в Днепре. Подтопленными остаются районы на левом берегу столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

По состоянию на утро 30 апреля уровень воды в Днепре возле моста "Метро" составляет 9296 см. За последние сутки вода поднялась 5 см.

В столице сохраняется первый (желтый) уровень опасности, но аварийные подтопления не зафиксированы.

"Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около более 25 см - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики прогнозируют вторую волну подтоплений в Киеве из-за возможных осадков.

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