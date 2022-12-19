UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві знову відкривають дві центральні станції метро, але є нюанс

Фото: у Києві знову відкривають дві центральні станції метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Завтра, 20 грудня, у Києві відкриють дві центральні станції метро – "Майдан Незалежності" та "Хрещатик".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Повідомляється, що станція "Хрещатик" поки що працюватиме на один вестибюль у напрямку вулиці Хрещатик. Вестибюлі з виходами на вулиці Інститутської та Городецького тимчасово залишаються закритими.

Пересадковий вузол між станціями "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" працюватиме за таким графіком:

  • станція "Хрещатик" з 5:40 до 21:35;
  • станція "Майдан Незалежності" з 5:38 до 21:38.

Наразі залишаються закритими дві станції червоної лінії – "Дніпро" та "Гідропарк".

Нагадаємо, у Києві 17 грудня після російського обстрілу метро працювало як укриття. Замість поїздів у столиці запустили автобуси, які частково дублюють маршрути метрополітену.

Також сьогодні стало відомо, що у Києві вирішили відкрити дві станції метро - "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", які були закриті з початку повномасштабної війни. Станції почнуть працювати вже з 20 грудня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
метроКиїв