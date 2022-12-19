У Києві знову відкривають дві центральні станції метро, але є нюанс

Повідомляється, що станція "Хрещатик" поки що працюватиме на один вестибюль у напрямку вулиці Хрещатик. Вестибюлі з виходами на вулиці Інститутської та Городецького тимчасово залишаються закритими.

Пересадковий вузол між станціями "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" працюватиме за таким графіком:

станція "Хрещатик" з 5:40 до 21:35;

станція "Майдан Незалежності" з 5:38 до 21:38.

Наразі залишаються закритими дві станції червоної лінії – "Дніпро" та "Гідропарк".