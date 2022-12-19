RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве снова открывают две центральные станции метро, но есть нюанс

Фото: в Киеве снова открывают две центральные станции метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Завтра, 20 декабря, в Киеве откроют две центральные станции метро – "Майдан Независимости" и "Крещатик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Сообщается, что станция "Крещатик" пока будет работать на один вестибюль в направлении улицы Крещатик. Вестибюли с выходами на улицы Институтской и Городецкого временно остаются закрытыми.

Пересадочный узел между станциями "Крещатик" и "Майдан Независимости" будет работать по такому графику:

  • станция "Крещатик" с 5:40 до 21:35;
  • станция "Майдан Независимости" с 5:38 до 21:38.

В настоящее время остаются закрытыми две станции красной линии – "Днепр" и "Гидропарк".

Напомним, в Киеве 17 декабря после российского обстрела метро работало как укрытие. Вместо поездов в столице запустили автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена.

Также сегодня стало известно, что в Киеве решили открыть две станции метро - "Майдан Независимости" и "Крещатик", которые были закрыты с начала полномасштабной войны. Станции начнут работать уже с 20 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
метроКиев