В Киеве снова открывают две центральные станции метро, но есть нюанс

Завтра, 20 декабря, в Киеве откроют две центральные станции метро – "Майдан Независимости" и "Крещатик".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.
Сообщается, что станция "Крещатик" пока будет работать на один вестибюль в направлении улицы Крещатик. Вестибюли с выходами на улицы Институтской и Городецкого временно остаются закрытыми.
Пересадочный узел между станциями "Крещатик" и "Майдан Независимости" будет работать по такому графику:
В настоящее время остаются закрытыми две станции красной линии – "Днепр" и "Гидропарк".
Напомним, в Киеве 17 декабря после российского обстрела метро работало как укрытие. Вместо поездов в столице запустили автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена.
Также сегодня стало известно, что в Киеве решили открыть две станции метро - "Майдан Независимости" и "Крещатик", которые были закрыты с начала полномасштабной войны. Станции начнут работать уже с 20 декабря.
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