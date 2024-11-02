UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві знову працює ППО: на лівому березі впали уламки

Фото: у Києві знову впали уламки дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві знову пролунали вибухи, у місті працює протиповітряна оборона. Зафіксоване падіння уламків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Як зазначила КМВА, внаслідок атаки російських дронів зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі. Уламки впали на території житлової забудови.

"Пошкоджено два легкових автомобілі. Без пожежі та постраждалих", - додали в КМВА.

Атака дронів на Київ

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія випустила по Україні 70 ударних дронів та невідомих безпілотників. ППО працювала у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях.

Сили протиповітряної оборони знищили 39 дронів, 21 безпілотник локаційно втрачено. Ще п'ять дронів повернулись у Росії, триває бойова робота.

Сьогодні росіяни зосередилися на Києві. Прямих влучань не було, але у шести районах впали уламки дронів.

У Святошинському районі була пожежа у багатоповерхівці, внаслідок атаки постраждав поліцейський. Ще одна пожежа виникла у Шевченкіському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївППОВійна в УкраїніАтака дронів