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В Киеве снова работает ПВО: на левом берегу упали обломки

Фото: в Киеве снова упали обломки дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве снова раздались взрывы, в городе работает противовоздушная оборона. Зафиксировано падение обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Как отметила КГВА, в результате атаки российских дронов зафиксировано падение обломков в Днепровском районе. Обломки упали на территории жилой застройки.

"Повреждены два легковых автомобиля. Без пожара и пострадавших", - добавили в КГВА.

Атака дронов на Киев

Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия выпустила по Украине 70 ударных дронов и неизвестных беспилотников. ПВО работала в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 39 дронов, 21 беспилотник локационно потерян. Еще пять дронов вернулись в Россию, продолжается боевая работа.

Сегодня россияне сосредоточились на Киеве. Прямых попаданий не было, но в шести районах упали обломки дронов.

В Святошинском районе был пожар в многоэтажке, в результате атаки пострадал полицейский. Еще один пожар возник в Шевченковском районе.

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КиевПВОВойна в УкраинеАтака дронов