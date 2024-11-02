В Киеве снова работает ПВО: на левом берегу упали обломки

Атака дронов на Киев

Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия выпустила по Украине 70 ударных дронов и неизвестных беспилотников. ПВО работала в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 39 дронов, 21 беспилотник локационно потерян. Еще пять дронов вернулись в Россию, продолжается боевая работа.

Сегодня россияне сосредоточились на Киеве. Прямых попаданий не было, но в шести районах упали обломки дронов.

В Святошинском районе был пожар в многоэтажке, в результате атаки пострадал полицейский. Еще один пожар возник в Шевченковском районе.

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