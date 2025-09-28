У Києві знову повітряна тривога

Обстріл Києва

В ніч на 28 вересня росіяни завдали масованого удару по Києву. У шести районах міста зафіксовані пошкодження. Найбільше постраждав Солом'янський район. Там було влучання у п'ятиповерхівку, внаслідок чого загинула 12-річна дівчинка.

Як виглядає будинок після ворожого "прильоту" - у репортажі РБК-Україна.

Також у Солом'янському районі було влучання у будівлю Інституту кардіології. Загинули двоє осіб - пацієнт та медсестра. Відомо про ще одну жертву у Києві на інші локації.

Більше про наслідки масованого обстрілу Києва - у нашому матеріалі.

Загалом по Україні постраждали щонайменше 70 людей, серед них є діти.