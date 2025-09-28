UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Києві знову повітряна тривога

Фото: у Києві вдруге від початку доби повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряна тривога знову оголошена в Києві у неділю, 28 вересню. На столицю летять ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 13:56. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу дронів для Київської області.

"Бровари - ударний БпЛА у напрямку міста", - йдеться у повідомленні.

Раніше повітряну тривогу також оголосили у Вишгородському, Броварському, Бориспільському, Обухівському та Білоцерківському районах Київської області.

Карта повітряних тривог станом на 14:00


Оновлено о 14:22. У Києві відбій повітряної тривоги.

Обстріл Києва

В ніч на 28 вересня росіяни завдали масованого удару по Києву. У шести районах міста зафіксовані пошкодження. Найбільше постраждав Солом'янський район. Там було влучання у п'ятиповерхівку, внаслідок чого загинула 12-річна дівчинка.

Як виглядає будинок після ворожого "прильоту" - у репортажі РБК-Україна.

Також у Солом'янському районі було влучання у будівлю Інституту кардіології. Загинули двоє осіб - пацієнт та медсестра. Відомо про ще одну жертву у Києві на інші локації.

Більше про наслідки масованого обстрілу Києва - у нашому матеріалі.

Загалом по Україні постраждали щонайменше 70 людей, серед них є діти.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніПовітряна тривога