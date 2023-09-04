У Києві знову повідомили про "замінування" шкіл та коледжів

Працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.

Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, то рішення буде приймати додатково адміністрація навчальних закладів та поліція.

Що цьому передувало

1 вересня також повідомляли про нібито замінування усіх середніх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.

РБК-Україна повідомляло, що у школах Києва думають над тим, аби ввести другу зміни або змішану систему навчання через недостатню кількість укриттів.

Окрім того, видання повідомляло про те, що зміниться у навчальній програмі цього року.

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