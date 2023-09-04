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В Киеве снова сообщили о "заминировании" школ и колледжей

Иллюстративное фото: в Киеве снова сообщили о "заминировании" школ и колледжей  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Киевская полиция получила сообщение о якобы "заминировании" всех средних школ и колледжей столицы во второй учебный день после летних каникул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Работники полиции и подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.

Что касается эвакуации детей и учителей из помещений, то решение будет принимать дополнительно администрация учебных заведений и полиция.

Что этому предшествовало

1 сентября также сообщали о якобы заминировании всех средних школ. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.

РБК-Украина сообщало, что в школах Киева думают над тем, чтобы ввести вторую смену или смешанную систему обучения из-за недостаточного количества укрытий.

Кроме того, издание сообщало о том, что изменится в учебной программе этого года.

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школаКиев