У Києві знову попередили про забруднення повітря: що радять

Сьогодні, 2 жовтня, у Києві знову спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Причиною цьому є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
На тлі погіршення стану повітря, у КМДА радяться:
Зокрема у Подільському, Шевченківському і Голосіївському районах столиці фіксується підвищена концентрація пилу.
Фото: індекс якості повітря у Києві (t.me/VA_Kyiv)
Згідно з результатами стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря:
30 вересня в Україні почали фіксувати суттєве забруднення повітря пилом. Пізніше стало відомо про те, що до країни був принесений вітровими потоками пил із Каспійської низовини. Зокрема іншою причиною забруднення є масштабні лісові пожежі, що тривають на території Росії.
Детальніше про ситуацію із повітрям в Україні за посиланням.
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