В Киеве снова предупредили о загрязнении воздуха: что советуют

На фоне ухудшения состояния воздуха, в КГГА советуются:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

В частности в Подольском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы фиксируется повышенная концентрация пыли.

Фото: индекс качества воздуха в Киеве (t.me/VA_Kyiv)

Согласно результатам стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха:

проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха - 77 (высокий уровень загрязненности);

ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 77 (высокий уровень);

ул. Туровская, 28 - индекс качества 60 (средний уровень);

проспект Берестейский, 97 - индекс качества 2 (очень низкий уровень);

ул. Китаевская, 22 - индекс качества 75 (высокий уровень загрязненности);

ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества 68 (средний уровень);

Архитектора Вербицкого, 26 - индекс качества воздуха 70 (средний уровень).

В чем причина загрязненности воздуха

30 сентября в Украине начали фиксировать существенное загрязнение воздуха пылью. Позже стало известно о том, что в страну была принесена ветровыми потоками пыль из Каспийской низменности. В частности, другой причиной загрязнения являются масштабные лесные пожары, продолжающиеся на территории России.

Детальнее о ситуации с воздухом в Украине по ссылке.