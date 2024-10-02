В Киеве снова предупредили о загрязнении воздуха: что советуют

Сегодня, 2 октября, в Киеве снова наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Причиной этому являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
На фоне ухудшения состояния воздуха, в КГГА советуются:
В частности в Подольском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы фиксируется повышенная концентрация пыли.
Фото: индекс качества воздуха в Киеве (t.me/VA_Kyiv)
Согласно результатам стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха:
30 сентября в Украине начали фиксировать существенное загрязнение воздуха пылью. Позже стало известно о том, что в страну была принесена ветровыми потоками пыль из Каспийской низменности. В частности, другой причиной загрязнения являются масштабные лесные пожары, продолжающиеся на территории России.
Детальнее о ситуации с воздухом в Украине по ссылке.
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