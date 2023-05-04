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У Києві знову піднявся рівень води: скільки залишилось до критичної позначки

Фото: рівень води у Києві 4 травня знову піднявся (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві 4 травня рівень водопілля піднявся на 9 см. При цьому до критичної позначки залишається понад метр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КМВА.

Зазначено, що станом на 10:00 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 309 см, а температура води складає 14°C.

"В порівнянні з попереднім днем, рівень водопілля піднявся на 9 см. До показників критичного рівня ще понад 1 м. Тож, небезпеки наразі немає", - йдеться в повідомлені.

За даними КМВА, аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий).

"При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 60 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора в Києві також повідомляли про зростання рівня водопілля на 3 см.

Додамо, раніше Укргідрометцентр повідомляв, що протягом 1-4 травня на Дніпрі у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах утримуватиметься затоплення заплавних територій.

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