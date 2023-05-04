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В Киеве снова поднялся уровень воды: сколько осталось до критической отметки

Фото: уровень воды в Киеве 4 мая снова поднялся (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве 4 мая уровень половодья поднялся на 9 см. При этом до критической отметки остается более метра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КГВА.

Отмечено, что на 10:00 уровень воды г. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 309 см, а температура воды 14°C.

"По сравнению с предыдущим днем, уровень половодья поднялся на 9 см. До показателей критического уровня еще более 1 м. Так что опасности пока нет", - говорится в сообщении.

По данным КГВА, аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый).

"При этом удерживается затопление поймы слоем около 60 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массивы угрозой подтопления", - добавляют в сообщении.

Напомним, что вчера в Киеве также сообщали о росте уровня половодья на 3 см.

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в течение 1-4 мая на Днепре в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах будет удерживаться затопление пойменных территорий.

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