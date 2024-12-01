ua en ru
Нд, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві знову оголосили тривогу та чути вибухи

Неділя 01 грудня 2024 07:39
UA EN RU
У Києві знову оголосили тривогу та чути вибухи Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 1 грудня, у Києві повторно оголосили повітряну тривогу. По ворожим дронам вже працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та канал Київської міської військової адміністрації.

Сигнал повітряної тривоги в Києві було оголошено о 07:29. Через кілька хвилин військові попередили, що в напрямку столиці з півдня летять ударні дрони. Потім у Києві було чутно роботу протиповітряної оборони.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав о 07:33 Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:39 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській та Чернігівській областях. Крім того, темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим. Однак зауважмо, що так відбувається постійно вже протягом багатьох місяців.

У Києві знову оголосили тривогу та чути вибухи

Нагадаємо, що близько години тому в столиці теж було чути вибухи. Як повідомили в КМВА, Сили оборони виявили та знешкодили близько десятка безпілотників, які загрожували столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
NEWS
З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб
З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб
DAILY
Адвокат Віталій Титич: Вироки у справах Майдану не дають відповіді, хто винний у цих злочинах
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Адвокат Віталій Титич: Вироки у справах Майдану не дають відповіді, хто винний у цих злочинах