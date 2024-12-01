Росія атакувала Київ: у КМВА розповіли, як відпрацювала ППО

Російські окупанти зранку 1 грудня атакували Київ ударними безпілотниками. Сили оборони виявили та знешкодили близько десятка дронів, яка загрожували столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка у Telegram .

"Сьогодні вночі збройні сили Росії в черговий раз атакували Київ безпілотними літальними апаратами. Повітряна тривога в місті тривала приблизно півтори години", - йдеться у повідомленні.

Попко розповів, що протиповітряна оборона знищила близько десятка БпЛА, однак точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, внаслідок ранкової атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста. В одному з житлових будинків вибуховою хвилею пошкоджено вікна.

За даними оперативного зведення, станом на 06:33 постраждалих немає. Водночас інформація постійно оновлюється та уточнюється.

В кінці допису Сергій Попко наголосив, що в столиці вже немає тривоги, однак в області ворожі БпЛА поки що присутні. У зв'язку з цим він закликав людей бути уважними.

"Зараз в столиці без тривог. Але в Київській області фіксуються ворожі БпЛА. Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва. Будьте уважні і слідкуйте за сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе", - резюмував він.