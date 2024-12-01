В Киеве снова объявили тревогу и слышны взрывы

Утром 1 декабря в Киеве повторно объявили воздушную тревогу. По вражеским дронам уже работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и канал Киевской городской военной администрации.

Сигнал воздушной тревоги в Киеве был объявлен в 07:29. Через несколько минут военные предупредили, что в направлении столицы с юга летят ударные дроны. Затем в Киеве было слышно работу противовоздушной обороны.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – написал в 07:33 Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 07:39 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской и Черниговской областях. Кроме того, темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым. Однако заметим, что так происходит постоянно уже в течение многих месяцев.