ua en ru
Вс, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве снова объявили тревогу и слышны взрывы

Воскресенье 01 декабря 2024 07:39
UA EN RU
В Киеве снова объявили тревогу и слышны взрывы Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром 1 декабря в Киеве повторно объявили воздушную тревогу. По вражеским дронам уже работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и канал Киевской городской военной администрации.

Сигнал воздушной тревоги в Киеве был объявлен в 07:29. Через несколько минут военные предупредили, что в направлении столицы с юга летят ударные дроны. Затем в Киеве было слышно работу противовоздушной обороны.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – написал в 07:33 Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 07:39 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской и Черниговской областях. Кроме того, темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым. Однако заметим, что так происходит постоянно уже в течение многих месяцев.

В Киеве снова объявили тревогу и слышны взрывы

Напомним, что около часа назад в столице тоже было слышно взрывы. Как сообщили в КГВА, Сили обороны обнаружили и обезвредили около десятка беспилотников, которые угрожали столице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
NEWS
Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря
Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря
DAILY
Адвокат Виталий Титич: Приговоры по делам Майдана не дают ответа, кто виноват в этих преступлениях
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Адвокат Виталий Титич: Приговоры по делам Майдана не дают ответа, кто виноват в этих преступлениях