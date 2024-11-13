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У Києві знову оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві знову оголосили повітряну тривогу. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про групу безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 09:16 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Черкаській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Сумській області; 
  • Полтавській області; 
  • Харківській області; 
  • Донецькій області; 
  • Дніпропетровській області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 09:16 (alerts.in.ua) 

Причина повітряної тривоги 

Перед оголошенням повітряної тривоги Повітряні сили попереджали про групу БпЛА на межі Київської, Черкаської та Полтавської областей. 

Вже о 09:12 також стало відомо про ризик застосування терористами балістичного озброєння з північного сходу. 

Обстріли України 

Протягом останніх місяців російські терористи майже кожної ночі запускають дрони проти України, що створює нові виклики та загрозу для цивільних. 

У ніч на 13 листопада, а також під ранок ворог здійснив нову повітряну атаку, запустивши ракети, дрони-камікадзе та авіабомби. Зокрема вночі Росія підняла в повітря шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, оснащених ракетами.

Під час відбиття атаки протиповітряна оборона працювала у Київській області, а вже зранку було оголошено масштабну повітряну тривогу.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога