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В Киеве снова объявили воздушную тревогу: в чем причина

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве снова объявили воздушную тревогу. Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о группе беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 09:16 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкая область;
  • Днепропетровская область.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:16 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Перед объявлением воздушной тревоги Воздушные силы предупреждали о группе БпЛА на границе Киевской, Черкасской и Полтавской областей.

Уже в 09:12 стало известно о риске применения террористами баллистического вооружения с северо-востока.

Обстрелы Украины

В последние месяцы российские террористы почти каждую ночь запускают дроны против Украины, что создает новые вызовы и угрозу для гражданских.

В ночь на 13 ноября, а также под утро враг совершил новую воздушную атаку, запустив ракеты, дроны-камикадзе и авиабомбы. В частности, ночью Россия подняла в воздух шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, оснащенных ракетами.

Во время отражения атаки противовоздушная оборона работала в Киевской области, а уже утром была объявлена масштабная воздушная тревога.

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