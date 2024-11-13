В Киеве снова объявили воздушную тревогу: в чем причина

По состоянию на 09:16 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Черкасской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Донецкая область;

Днепропетровская область.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:16 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Перед объявлением воздушной тревоги Воздушные силы предупреждали о группе БпЛА на границе Киевской, Черкасской и Полтавской областей.

Уже в 09:12 стало известно о риске применения террористами баллистического вооружения с северо-востока.

Обстрелы Украины

В последние месяцы российские террористы почти каждую ночь запускают дроны против Украины, что создает новые вызовы и угрозу для гражданских.

В ночь на 13 ноября, а также под утро враг совершил новую воздушную атаку, запустив ракеты, дроны-камикадзе и авиабомбы. В частности, ночью Россия подняла в воздух шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, оснащенных ракетами.

Во время отражения атаки противовоздушная оборона работала в Киевской области, а уже утром была объявлена масштабная воздушная тревога.