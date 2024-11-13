У Київській області працює ППО по ворожих "Шахедах"
У Київській області вже кілька годин триває повітряна тривога. Сили ППО працюють над збиттям російських дронів-камікадзе "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.
Дроновая атака на Україну
Нагадаємо, ввечері у вівторок, 12 листопада, росіяни вкотре запустили в напрямку України дрони типу "Шахед".
Військові оголосили повітряну тривогу в Київській області о 0:48, відтоді вона не скасовувалася.
Тим часом у Росії злетіли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95. Борти тримають курс у район Саратовської області для ймовірного запуск ракет по Україні.
Додамо, що близько першої ночі у Запоріжжі пролунали вибухи через атаку на місто керованими авіабомбами.
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