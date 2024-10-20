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У Києві знову оголосили повітряну тривогу: у чому причина (відбій)

Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві вдруге за цю ніч оголосили повітряну тривогу. Як і перший раз, вона пов'язана із загрозою дронів-камікадзе російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Повітряна тривога у столиці була оголошена близько 2:11.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - розповів керівник КМВА Сергій Попко.

Він також поширив повідомлення Повітряних сил Збройних сил України, що до Києва  наближається ударний безпілотник ворога.

Так, додамо, що військові закликали мешканців столиці залишатися в укриттях до відбою загрози.

Оновлено: відбій тривоги

У столиці близько 03.13 оголосили про відбій загрози через ворожі повітряні атаки.

Нічна атака "Шахедів" та робота ППО у Києві

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 20 жовтня росармія запустила по України дрони-камікадзе типу "Шахед", й у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Сирена лунала й у Києві близько 23:37 у суботу ввечері. У Повітряних силах заявляли про фіксацію руху ударних безпілотників противника у бік столиці. 

Згодом стало відомо про роботу ППО у Києві, й також в районі міста було чути вибухи. Між тим про  відбій загрози через "Шахеди" було оголошено близько 01.25.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КиївПовітряна тривогаАтака дронів