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В Киеве снова объявили воздушную тревогу: в чем причина

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве во второй раз за эту ночь объявили воздушную тревогу. Как и в первый раз, она связана с угрозой дронов-камикадзе российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Воздушная тревога в столице была объявлена около 2:11.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытиям!", - рассказал руководитель КГВА Сергей Попко.

Он также распространил сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что к Киеву приближается ударный беспилотник врага.

Так, добавим, что военные призвали жителей столицы оставаться в укрытиях к отбою угрозы.

Ночная атака "Шахедов" и робота ППО в Киеве

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 октября росармия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", и в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Сирена звучала и в Киеве около 23:37 в субботу вечером. В Воздушных силах заявляли о фиксации движения ударных беспилотников противника в сторону столицы.

Впоследствии стало известно о работе ПВО в Киеве, и в районе города были слышны взрывы. Между тем об отбое угрозы из-за "Шахед" было объявлено около 01.25.

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КиевВоздушная тревогаАтака дронов