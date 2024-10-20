У Києві знову оголосили повітряну тривогу: у чому причина (відбій)
У Києві вдруге за цю ніч оголосили повітряну тривогу. Як і перший раз, вона пов'язана із загрозою дронів-камікадзе російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
Повітряна тривога у столиці була оголошена близько 2:11.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - розповів керівник КМВА Сергій Попко.
Він також поширив повідомлення Повітряних сил Збройних сил України, що до Києва наближається ударний безпілотник ворога.
Так, додамо, що військові закликали мешканців столиці залишатися в укриттях до відбою загрози.
Оновлено: відбій тривоги
У столиці близько 03.13 оголосили про відбій загрози через ворожі повітряні атаки.
Нічна атака "Шахедів" та робота ППО у Києві
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 20 жовтня росармія запустила по України дрони-камікадзе типу "Шахед", й у низці областей була оголошена повітряна тривога.
Сирена лунала й у Києві близько 23:37 у суботу ввечері. У Повітряних силах заявляли про фіксацію руху ударних безпілотників противника у бік столиці.
Згодом стало відомо про роботу ППО у Києві, й також в районі міста було чути вибухи. Між тим про відбій загрози через "Шахеди" було оголошено близько 01.25.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.