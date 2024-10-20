ua en ru
Нд, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві знову оголосили повітряну тривогу: у чому причина (відбій)

Київ, Неділя 20 жовтня 2024 02:19
UA EN RU
У Києві знову оголосили повітряну тривогу: у чому причина (відбій) Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві вдруге за цю ніч оголосили повітряну тривогу. Як і перший раз, вона пов'язана із загрозою дронів-камікадзе російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Повітряна тривога у столиці була оголошена близько 2:11.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - розповів керівник КМВА Сергій Попко.

Він також поширив повідомлення Повітряних сил Збройних сил України, що до Києва наближається ударний безпілотник ворога.

Так, додамо, що військові закликали мешканців столиці залишатися в укриттях до відбою загрози.

Оновлено: відбій тривоги

У столиці близько 03.13 оголосили про відбій загрози через ворожі повітряні атаки.

Нічна атака "Шахедів" та робота ППО у Києві

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 20 жовтня росармія запустила по України дрони-камікадзе типу "Шахед", й у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Сирена лунала й у Києві близько 23:37 у суботу ввечері. У Повітряних силах заявляли про фіксацію руху ударних безпілотників противника у бік столиці.

Згодом стало відомо про роботу ППО у Києві, й також в районі міста було чути вибухи. Між тим про відбій загрози через "Шахеди" було оголошено близько 01.25.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Повітряна тривога Атака дронів
NEWS
У Зеленського звернулись до Заходу: потрібна сила, щоб уникнути великої війни
У Зеленського звернулись до Заходу: потрібна сила, щоб уникнути великої війни
DAILY
Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш
Роман Коткореспондент РБК-Україна Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш