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У Києві знову оголошували повітряну тривогу

Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві та області вдруге за цю ніч, 13 серпня, була оголошена повітряна тривога. Причиною є загроза ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сигнал тривоги у столиці залунав близько 03:09. У Київській області сирени спрацювали у той самий час.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - йдеться в заяві столичної адміністрації у Telegram.

Додамо, що повітряна тривога також була оголошена на півночі країни.

Між тим у низці регіонів загроза через ворожі дрони-камікадзе, про що було оголошено раніше, триває досі.

Оновлено: відбій тривоги

Вже о 03:09 у КМВА поінформували, що у Києві оголошено про відбій загрози ворожих ударів з повітря.

Аналогічне повідомлення послідувало й для Київської області.

Нічна повітряна атака РФ

Нагадаємо, ввечері 12 серпня у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про запуск російськими загарбниками ударних безпілотників типу "Шахед" для атаки по території України.

Так, в Україні була оголошена повітряна тривога у низці областей, яка пізніше поширилася й на місто Київ. Повідомлялося про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння для ударів.

Крім того, у Чернігівській області через атаку "Шахедів" у Бахмачі під ворожим ударом опинилася цивільна інфраструктура.

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КиївПовітряна тривога