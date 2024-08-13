В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Сигнал тревоги в столице раздался около 3:09. В Киевской области сирены сработали в то же время.

"Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно отправиться в укрытие гражданской защиты!" - говорится в заявлении столичной администрации в Telegram.

Добавим, что воздушная тревога была также объявлена на севере страны.

Между тем в ряде регионов угроза из-за вражеских дронов-камикадзе, о чем было объявлено ранее, продолжается до сих пор.

Вот как сейчас выглядит карта воздушной тревоги в Украине:

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