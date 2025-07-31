У Києві знову оголошена повітряна тривога

Обстріл Києва

Варто зазначити, що перша повітряна тривога була оголошена в Києві ще ввечері 30 липня і тривала понад 4 години. Росіяни атакували столицю України дронами. Найбільше пошкоджень зафіксували у Солом'янському районі.

Більше про наслідки дронової атаки на Київ - дізнайтеся за посиланням.

Другу за ніч тривогу у Києві оголосили о 04:29 через загрозу ракет. Як пізніше з'ясувалося, окупанти завдали ракетного удару по місту. Є влучання у житлову забудову.