В Киеве снова объявлена воздушная тревога

Обстрел Киева

Стоит отметить, что первая воздушная тревога была объявлена в Киеве еще вечером 30 июля и длилась более 4 часов. Россияне атаковали столицу Украины дронами. Больше всего повреждений зафиксировали в Соломенском районе.

Больше о последствиях дроновой атаки на Киев - узнайте по ссылке.

Вторую за ночь тревогу в Киеве объявили в 04:29 из-за угрозы ракет. Как позже выяснилось, оккупанты нанесли ракетный удар по городу. Есть попадание в жилую застройку.