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В Киеве снова объявлена воздушная тревога

Фото: в Киеве третья воздушная тревога за ночь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в третий раз за ночь 31 июля. Есть угроза применения врагом баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога снова прозвучала в Киеве в 05:35. Также "покраснели" Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Житомирская, Винницкая, Черкасская и Кировоградская области.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - предупредили Воздушные силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 5:40

Обновлено. По состоянию на 05:53 объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Обстрел Киева

Стоит отметить, что первая воздушная тревога была объявлена в Киеве еще вечером 30 июля и длилась более 4 часов. Россияне атаковали столицу Украины дронами. Больше всего повреждений зафиксировали в Соломенском районе.

Больше о последствиях дроновой атаки на Киев - узнайте по ссылке.

Вторую за ночь тревогу в Киеве объявили в 04:29 из-за угрозы ракет. Как позже выяснилось, оккупанты нанесли ракетный удар по городу. Есть попадание в жилую застройку.

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КиевВойна в УкраинеВоздушная тревога