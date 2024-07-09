У Києві знову обмежили рух вантажівок

Нагадаємо, раніше у Києві частково скасували обмеження руху для кільцевої електрички.

Крім того, у Києві через ремонтні роботи частково обмежили рух транспорту на Північному мосту через Дніпро.

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