ua en ru
Пт, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві обмежать рух на Північному мосту через ремонтні роботи: як проїхати

Україна, П'ятниця 21 червня 2024 09:45
UA EN RU
У Києві обмежать рух на Північному мосту через ремонтні роботи: як проїхати Фото: обмеження руху Північним мостом у Києві з 21 червня по 10 серпня (uk.wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві, на Північному мосту через річку Дніпро, буде частково обмежений рух транспорту. З 21 червня по 10 серпня там проводитимуть ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Київавтодору".

"У зв’язку з необхідністю виконання робіт з поточного ремонту, на Північному мосту буде частково обмежений рух транспорту у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра", - інформують у "Київавтодорі".

Зазначається, що обмеження будуть діяти у період з 12.00 21 червня до 00.00 10 серпня.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - йдеться в повідомленні.

У Києві обмежать рух на Північному мосту через ремонтні роботи: як проїхатиФото: карта обмеження руху Північним мостом у Києві в період з 21 червня по 10 серпня (kyivavtodor.kyivcity.gov.ua)

Зміна транспортного руху у Києві

Нагадаємо, ввечері середи, 19 червня, у Києві обвалилась частина Повітрофлотського шляхопроводу.

Через це було змінено рух громадського транспорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Северный мост Міст
NEWS
Як РПЦ "взяла в заручники" православну віру та виправдовує війну проти України
Як РПЦ "взяла в заручники" православну віру та виправдовує війну проти України
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України