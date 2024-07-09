В Киеве снова ограничили движение грузовиков

Во вторник, 9 июля, на территории Киева ввели ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
"Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что запрет касается транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
В полиции напомнили, что переждать жару водители грузовиков могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Напомним, ранее в Киеве частично отменили ограничение движения для кольцевой электрички.
Кроме того, в Киеве из-за ремонтных работ частично ограничили движение транспорта на Северном мосту через Днепр.
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