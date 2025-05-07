У Києві знову лунають вибухи через атаку дронів

Масована атака дронів

Нагадаємо, загалом тривога впродовж ночі лунала у столиці чотири рази. Перші два сигнали оголошувалися через загрозу атак балістичними ракетами, а останні два - через атаку "Шахедів".

Це вже друга масована атака ударних БпЛА на Київ за ніч. Вперше ворог атакував столицю близько 4 години ранку.

Через влучання та падіння уламків, у чотирьох районах міста спалахнули пожежі, пошкоджені будинки та є жертви і постраждалі серед населення.

Крім того, близько 01:00 російський агресор вдарив по Києву балістикою. Сталася пожежа через падіння уламків ворожих ракет.

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