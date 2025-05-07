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У Києві знову лунають вибухи через атаку дронів

Фото: сили ППО збивають російські БпЛА над Києвом (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

У Києві вдруге за ніч чутно вибухи через атаку нової хвилі ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, КМВА та мера Києва Віталія Кличка.

Чергова повітряна тривога у столиці була оголошена о 06:20 ранку. Повторні вибухи та звуки роботи сил ППО пролунали близько 06:40.

"По ворожих цілях в різних районах Києва активно працює ППО. Закликаємо киян залишалися в укриттях!", - зазначили у КМВА.

"У столиці знову працюють сили ППО. Атака ворожих БпЛА на місто триває. Перебувайте в укриттях!", - зазначив Кличко.

О 06:24 Повітряні сили повідомили про рух кількох груп дронів через Броварський район курсом на Київ.

Згодом військові також повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку Борисполя.

Станом на 06:52 карта повітряних тривог України виглядала так:

Масована атака дронів

Нагадаємо, загалом тривога впродовж ночі лунала у столиці чотири рази. Перші два сигнали оголошувалися через загрозу атак балістичними ракетами, а останні два - через атаку "Шахедів".

Це вже друга масована атака ударних БпЛА на Київ за ніч. Вперше ворог атакував столицю близько 4 години ранку.

Через влучання та падіння уламків, у чотирьох районах міста спалахнули пожежі, пошкоджені будинки та є жертви і постраждалі серед населення.

Крім того, близько 01:00 російський агресор вдарив по Києву балістикою. Сталася пожежа через падіння уламків ворожих ракет.

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Атака дронів