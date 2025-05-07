В Киеве снова звучат взрывы из-за атаки дронов

В Киеве второй раз за ночь слышны взрывы из-за атаки новой волны ударных дронов "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, КГВА и мэра Киева Виталия Кличко.
Очередная воздушная тревога в столице была объявлена в 06:20 утра. Повторные взрывы и звуки работы сил ПВО прозвучали около 06:40.
"По вражеским целям в разных районах Киева активно работает ПВО. Призываем киевлян оставались в укрытиях!", - отметили в КГВА.
"В столице снова работают силы ПВО. Атака вражеских БпЛА на город продолжается. Находитесь в укрытиях!", - отметил Кличко.
В 06:24 Воздушные силы сообщили о движении нескольких групп дронов через Броварской район курсом на Киев.
Впоследствии военные также сообщили о движении вражеских беспилотников в направлении Борисполя.
По состоянию на 06:52 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Напомним, в целом тревога в течение ночи звучала в столице четыре раза. Первые два сигнала объявлялись из-за угрозы атак баллистическими ракетами, а последние два - из-за атаки "Шахедов".
Это уже вторая массированная атака ударных БпЛА на Киев за ночь. Впервые враг атаковал столицу около 4 часов утра.
Из-за попадания и падения обломков, в четырех районах города вспыхнули пожары, повреждены дома и есть жертвы и пострадавшие среди населения.
Кроме того, около 01:00 российский агрессор ударил по Киеву баллистикой. Произошел пожар из-за падения обломков вражеских ракет.
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