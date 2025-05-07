В Киеве снова звучат взрывы из-за атаки дронов

Массированная атака дронов

Напомним, в целом тревога в течение ночи звучала в столице четыре раза. Первые два сигнала объявлялись из-за угрозы атак баллистическими ракетами, а последние два - из-за атаки "Шахедов".

Это уже вторая массированная атака ударных БпЛА на Киев за ночь. Впервые враг атаковал столицу около 4 часов утра.

Из-за попадания и падения обломков, в четырех районах города вспыхнули пожары, повреждены дома и есть жертвы и пострадавшие среди населения.

Кроме того, около 01:00 российский агрессор ударил по Киеву баллистикой. Произошел пожар из-за падения обломков вражеских ракет.

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