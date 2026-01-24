UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Києві знову лунає сигнал тривоги: Повітряні сили попередили про дрони

Фото: бомбосховище (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Росія всю ніч 24 січня обстрілювала Київ, і під ранок знову направила дрони в бік української столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ в мережі Telegram.

Повітряні сили попередили, що безпілотники заходять у столицю з боку півдня.

Киян закликають бути обережними, не нехтувати власною безпекою, перебувати в укриттях і вірити тільки офіційним джерелам інформації.

Обстріл Києва в ніч на 24 січня

У ніч на 24 січня Росія знову атакувала територію України: країна залишається в стані підвищеної небезпеки обстрілів, Київ зазнав масованої комбінованої атаки із застосуванням дронів і балістики.

Унаслідок якої постраждали четверо людей, а житлові будинки та автомобілі зазнали пошкоджень. За даними начальника Київської ОДА Миколи Калашника, у Броварському районі жінка 1994 року народження дістала поріз ноги і була доставлена в лікарню, ще двоє - чоловік 1988 року народження і жінка 1983 року народження - дістали незначні травми і отримали допомогу на місці.

У Бориспільському районі госпіталізовано жінку 1996 року народження із закритою черепно-мозковою травмою. Крім того, обстріли зруйнували чотири приватні будинки і два автомобілі в Броварському районі та один будинок у Борисполі, підтвердивши триваючу загрозу життю мирного населення і руйнування інфраструктури в регіоні.

Атака стала частиною системної спроби РФ завдати удару по населених пунктах і створити нові перешкоди для нормального життя жителів Київської області.

Нагадуємо, що в ніч на 24 січня обстріли РФ спричинили перебої з теплом і водою на лівому березі Києва, а також зачепили Деснянський, Дніпровський, Дарницький, Голосіївський і Солом'янський райони, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Зазначимо, що в ніч на 24 січня Харків зазнає масованої атаки ударних дронів, кількість постраждалих швидко зростає. Перші удари "Шахедів" зафіксовано близько опівночі, постраждав Індустріальний район.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніОбстріл Києва