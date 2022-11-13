У Києві знову діють графіки відключень світла

У неділю, 13 листопада, увечері у Києві знову почали діяти графіки планових відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі у Facebook.
"За дозволом НЕК "Укренерго" повертаємось до графіка стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні компанії.
Нагадаємо, 13 листопада вдень стало відомо, що у Києві та низці областей продовжили аварійні відключення світла.
Причиною цього назвали необхідність збалансувати енергосистему та уникнути порушення роботи обладнання.
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