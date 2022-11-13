В Киеве снова действуют графики отключений света

В воскресенье, 13 ноября, вечером в Киеве снова начали действовать графики плановых отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети в Facebook.
"По разрешению НЭК "Укрэнерго" возвращаемся к графику стабилизационных отключений", - сказано в сообщении компании.
Напомним, 13 ноября днем стало известно, что в Киеве и ряде областей продолжили аварийные отключения света.
Причиной этому назвали необходимость сбалансировать энергосистему и избежать нарушения работы оборудования.
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