UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни

У Києві знову чути звуки вибухів: працює ППО

Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 7 листопада, у Києві знову чути вибухи. Атака РФ дронами продовжується з самої ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військові адміністрацію (КМВА).

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав о 06:01 Сергій Попко, начальник КМВА.

Оновлено о 06:29

У Повітряних силах ЗСУ киян закликали перебувати в укриттях, оскільки на Київ з півночі летять дрони. Водночас Сергій Попко додав, що в столиці в цей час знову працюють сили ППО.

Де оголосили тривоги

Станом на 06:05 повітряна тривога продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях. Причиною сигналу є ворожі ударні безпілотники противника, які військові фіксують у повітряному просторі України. Також зазначимо, що темно-червоним кольором вже багато місяців позначено Луганську область та окупований Крим.

Нагадаємо, що цієї ночі фіксували і продовжують фіксувати падіння уламків ворожих дронів у різних районах столиці.

Зокрема, у Голосіївському районі, за попередніми даними, є суттєве пошкодження квартири в житловому будинку. Крім того, сталася пожежа на території гаражного кооперативу, а також по сусідству на станції техобслуговування (СТО).

Також на тлі ворожої повітряної атаки із застосуванням безпілотників сталася пожежа в багатоповерхівці в Печерському районі. Мешканців будинку евакуюють.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРосійська ФедераціяВійна в Україні