У Києві знову чути звуки вибухів: працює ППО

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав о 06:01 Сергій Попко, начальник КМВА.

Оновлено о 06:29

У Повітряних силах ЗСУ киян закликали перебувати в укриттях, оскільки на Київ з півночі летять дрони. Водночас Сергій Попко додав, що в столиці в цей час знову працюють сили ППО.

Де оголосили тривоги

Станом на 06:05 повітряна тривога продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях. Причиною сигналу є ворожі ударні безпілотники противника, які військові фіксують у повітряному просторі України. Також зазначимо, що темно-червоним кольором вже багато місяців позначено Луганську область та окупований Крим.