У Києві на Печерську через атаку "Шахедів" сталася пожежа в багатоповерхівці

У Києві на тлі ворожої повітряної атаки із застосуванням безпілотників сталася пожежа у багатоповерховому будинку в Печерському районі. Мешканців багатоповерхівки евакуюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка .

За словами міського голови, палають верхні поверхи багатоповерхівки.

"Всі екстрені служби на місці", - поінформував мер столиці.

Крім того, він зазначив, що дронова атака на Київ продовжується, та закликав мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Пізніше він додав, що у Печерському районі відбувається евакуація людей з багатоповерхівки, де сталася пожежа внаслідок ворожої атаки БПЛА.

"Наразі звернень до медиків немає. Бригади чергують на місці", - додав мер столиці.

Як уточнив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у своєму Telegram, внаслідок атаки російських дронів по столиці в Печерському районі уламки впали на багатоквартирний житловий будинок.

"Попередньо, є сильне задимлення", - розповів чиновник.

Оновлено: є руйнування конструкцій будинку

Як розповіли у КМВА, сталося часткове руйнування конструкцій постраждалого будинку на рівні 31 поверху, також є сильне задимлення.

"Працює підрозділ ДСНС. Попередньо потерпілих немає. Решта уточнюється", - передали в адміністрації.

Атака "Шахедів" на Київ та наслідки

Нагадаємо, вчора ввечері російські окупанти запустили дрони-камікадзе по Україні. "Шахеди", зокрема, рухалися й у бік столиці. Вже після опівночі у Києві була оголошена повітряна тривога.

Згодом стало відомо про роботу ППО у Києві, де також було чути серію вибухів.

Пізніше столична влада розповіла, що у Голосіївському районі Києва, де впали уламки БпЛА ворога, ударною хвилею були пошкоджені вікна "в деяких квартирах житлового будинку". Також загорілися гаражі та СТО.