В Киеве снова слышны звуки взрывов: работает ПВО

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – написал в 06:01 Сергей Попко, начальник КГВА.

Обновлено в 06:29

В Воздушных силах ВСУ киевлян призвали находиться в укрытиях, поскольку на Киев с севера летят дроны. В то же время Сергей Попко добавил, что в столице в это время снова работают силы ПВО.

Где объявили тревоги

По состоянию на 06:05 воздушная тревога продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областях. Причиной сигнала являются вражеские ударные беспилотники противника, которые военные фиксируют в воздушном пространстве Украины. Также отметим, что темно-красным цветом уже много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.