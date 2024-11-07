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В Киеве снова слышны звуки взрывов: работает ПВО

Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 7 ноября, в Киеве снова слышны взрывы. Атака РФ дронами продолжается с ночи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – написал в 06:01 Сергей Попко, начальник КГВА.

Обновлено в 06:29

В Воздушных силах ВСУ киевлян призвали находиться в укрытиях, поскольку на Киев с севера летят дроны. В то же время Сергей Попко добавил, что в столице в это время снова работают силы ПВО.

Где объявили тревоги

По состоянию на 06:05 воздушная тревога продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областях. Причиной сигнала являются вражеские ударные беспилотники противника, которые военные фиксируют в воздушном пространстве Украины. Также отметим, что темно-красным цветом уже много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.

Напомним, что этой ночью фиксировали и продолжают фиксировать падение обломков вражеских дронов в разных районах столицы.

В частности, в Голосеевском районе, по предварительным данным, имеется существенное повреждение квартиры в жилом доме. Кроме того, произошел пожар на территории гаражного кооператива, а также по соседству на станции техобслуживания (СТО).

Также на фоне вражеской воздушной атаки с применением беспилотников произошел пожар в многоэтажке в Печерском районе. Жителей дома эвакуируют.

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