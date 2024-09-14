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У Києві знову було чути вибухи, ворожа повітряна атака триває

Фото: у Києві знову пролунали вибухи через "Шахедну" атаку (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Київ цієї ночі, 14 вересня, знову було чути вибухи. Повітряна атака ворога із застосуванням дронів-камікаде триває.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначається, що серія вибухів пролунала близько 02.57. Їх було чути щонайменше чотири, й вони звучали у столиці віддалено.

Варто зауважити, що перед цим у Київській міській військовій адміністрації повідомляли о 02.40 про продовження "Шахедної" атаки на столицю.

Також київська влада інформували про роботу сил та засобів протиповітряної оборони в передмісті столиці, а також у Київській області.

Оновлено о 03.23

Згодом у Київській обласній військовій адміністрації зазначили, що в регіоні триває робота ППО. Жителів регіону просять залишатися в укриттях та дотримуватися інформ-тиші.

"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння. Зберігайте спокій", - передали в КОВА.

Вибухи у Києві, робота ППО та падіння уламків

Раніше повідомлялося, що у Києві близько 01.50 було чути вибухи на тлі повітряної тривоги у столиці через загрозу атак із застосуванням "Шахедів".

В мерії та адміністрації заявили про роботу протиповітряної оборони.

Пізніше Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що у столиці в Оболонському районі фіксувалося падіння уламків БПЛА на територію комунального підприємства. Пожежі не було. 

А за словами керівника Київської міської військової адміністрації в передмісті Києва працювала ППО, і було зафіксовано падіння уламків на межі Києва та області, за межами житлової забудови.

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КиївВибухиАтака дронів