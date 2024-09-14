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В Киеве снова были слышны взрывы, вражеская воздушная атака продолжается

Фото: в Киеве снова раздались взрывы из-за "Шахидной" атаки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Киев этой ночью, 14 сентября, снова были слышны взрывы. Воздушная атака врага с применением дронов-камикаде на столицу продолжается.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отмечается, что серия взрывов прогремела около 02.57. Их было слышно как минимум четыре, и звучали они в столице отдаленно.

Следует отметить, что перед этим в Киевской городской военной администрации сообщали в 02.40 о продолжении "Шахедной" атаки на столицу.

Также киевские власти информировали о работе сил и средств противовоздушной обороны в пригороде столицы, а также в Киевской области.

Обновлено в 03.23

Позже в Киевской областной военной администрации отметили, что в регионе продолжается работа ПВО. Жителей региона просят оставаться в укрытиях и соблюдать информ-тишину.

"Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падения. Сохраняйте спокойствие", - передали в КОВА.

Взрывы в Киеве, работа ПВО и падение обломков

Ранее сообщалось, что в Киеве около 01.50 были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги в столице из-за угроз атак с применением "Шахедов".

В мэрии и администрации заявили о работе противовоздушной обороны.

Позже Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что в столице в Оболонском районе фиксировалось падение обломков БПЛА на территорию коммунального предприятия.Пожара не было.

А по словам руководителя Киевской городской военной администрации в пригороде Киева работала ПВО, и было зафиксировано падение обломков на границе Киева и области, за пределами жилой застройки.

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КиевВзрывыАтака дронов