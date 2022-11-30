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В Киеве снизился дефицит электроэнергии: сколько потребителей остаются без света

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Киев, Среда 30 ноября 2022 16:20
В Киеве снизился дефицит электроэнергии: сколько потребителей остаются без света Фото: в Киеве снизился дефицит электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве за последние сутки дефицит электроэнергии снизился с 50% до 30-35%. В целом ситуация с энергоснабжением в столице улучшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэра города Виталия Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Еще вчера дефицит электроэнергии составил 50%, то есть половина киевлян временно были без света. Сейчас ситуация улучшилась: дефицит составляет не 50%, а 30-35%", - заявил он.

При этом мэр отметил, что в настоящий момент дефицит электроэнергии в Киеве слишком велик, чтобы перейти к плановым отключениям по графику.

Кроме того, Кличко подчеркнул, что ситуация может в любой момент ухудшиться, если россияне опять нанесут ракетный удар по энергетическим объектам Украины.

Он призвал киевлян быть готовыми к любому сценарию, в том числе самому худшему. Также жителям Киева следует запастись питьевой и технической водой, едой и теплыми вещами.

Ранее сообщалось, что ДТЭК планирует включать электроснабжение своим клиентам на 5-6 часов в день уже в ближайшее время.

Напомним, Шмыгаль заявлял, что по состоянию на 29 ноября ситуация с электроснабжением в Украине сложная, однако уже есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов.

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Киев Электроэнергия
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