В Киеве снизился дефицит электроэнергии: сколько потребителей остаются без света

В Киеве за последние сутки дефицит электроэнергии снизился с 50% до 30-35%. В целом ситуация с энергоснабжением в столице улучшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова мэра города Виталия Кличко в эфире телеканала " Киев ".

"Еще вчера дефицит электроэнергии составил 50%, то есть половина киевлян временно были без света. Сейчас ситуация улучшилась: дефицит составляет не 50%, а 30-35%", - заявил он.

При этом мэр отметил, что в настоящий момент дефицит электроэнергии в Киеве слишком велик, чтобы перейти к плановым отключениям по графику.

Кроме того, Кличко подчеркнул, что ситуация может в любой момент ухудшиться, если россияне опять нанесут ракетный удар по энергетическим объектам Украины.

Он призвал киевлян быть готовыми к любому сценарию, в том числе самому худшему. Также жителям Киева следует запастись питьевой и технической водой, едой и теплыми вещами.