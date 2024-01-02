У Києві зникають світло і вода, зафіксоване масове падіння уламків

Київ перебуває під масованим ракетним обстрілом Росії. У кількох районах столиці зникло світло і водопостачання. Також зафіксоване падіння уламків ракети на дахи житлового будинку та відкриту місцевість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Частина обʼєктів та житлових будинків у кількох районах столиці знеструмлені", - йдеться у повідомленні.

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про зникнення водопостачання у деяких районах міста.

Крім того, як повідомляє КМВА, внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток у Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку.

В Оболонському районі - решти впали на територію складських приміщень.

"Також попередньо зафіксовано падіння решток і в Святошинському районі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Голосіївському районі падіння уламків на відкритій ділянці. Оперативні служби слідують на місця.

Масштабний ракетний обстріл Києва

Наразі в усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано пуски ракет із російських стратегічних бомбардувальників. Людей закликають перебувати в укриттях.

Вранці 2 січня в Києві прогриміла серія вибухів. У місті та області працює ППО.

Зокрема, російські війська під час ракетної атаки випустили у напрямку Києва кілька гіперзвукових балістичних ракет "Кинджал".

Також під масштабним обстрілом перебуває Харків.

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