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У Києві знайшли мінометні снаряди часів Другої світової війни, їх знищили сапери

Фото: у Києві знайшли мінометні снаряди часів Другої світової війни (t.me/dsns)
Автор: Тетяна Степанова

У Голосіївському районі Києва чоловік знайшов мінометні снаряди часів Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Києва.

Як повідомляється, чоловік натрапив у своєму городі на три предмети, ззовні схожі на бойові снаряди. Він відразу викликав патрульних.

Прибувши за адресою, правоохоронці огородили місце події та повідомили ДСНС.

Вибухотехники підтвердили, що це - мінометні снаряди часів Другої світової війни. Обстеживши територію, фахівці виявили ще 12 таких мін. Сапери вилучили знахідки та знищили їх на підривному майданчику.

"Ще багато небезпечного, з минулого сторіччя, роками лежить у нашій землі. До цього додаються сучасні смертоносні знаряддя, які використовує проти нас окупант", - наголосили в поліції.

Якщо ви виявили небезпечний предмет:

  • у жодному разі не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим;
  • не переміщуйте вибухонебезпечні предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати у землю, кидати у водойми тощо;
  • відійдіть від підозрілого предмета якомога далі;
  • позначте місце знахідки;
  • негайно повідомте про небезпечну знахідку підрозділи ДСНС - 101 або поліції - 102;
  • дочекайтеся приїзду фахівців зі знешкодження вибухонебезпечних предметів і вкажіть місце розташування підозрілої знахідки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Одеській області знайшли боєприпаси часів Другої світової війни.

Також раніше ми писали, що піротехніки ДСНС ліквідували 163 артилерійські снаряди часів Другої світової війни у Вінницькій області.

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