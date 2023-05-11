У Києві знайшли мінометні снаряди часів Другої світової війни, їх знищили сапери

Як повідомляється, чоловік натрапив у своєму городі на три предмети, ззовні схожі на бойові снаряди. Він відразу викликав патрульних.

Прибувши за адресою, правоохоронці огородили місце події та повідомили ДСНС.

Вибухотехники підтвердили, що це - мінометні снаряди часів Другої світової війни. Обстеживши територію, фахівці виявили ще 12 таких мін. Сапери вилучили знахідки та знищили їх на підривному майданчику.

"Ще багато небезпечного, з минулого сторіччя, роками лежить у нашій землі. До цього додаються сучасні смертоносні знаряддя, які використовує проти нас окупант", - наголосили в поліції.

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