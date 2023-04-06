В Одеській області виявили артснаряди часів Другої світової війни, їх знищить ДСНС, - Братчук
Фото: В Одеській області виявили артснаряди часів Другої світової війни (РБК-Україна / Віталій Носач)
В Одеській області знайшли боєприпаси часів Другої світової війни. Вибухові предмети знищать сапери ДСНС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
Посадовець вказав, що артилерійські снаряди калібру 76 мм виявили у Великодальницькій та Усатівській територіальних громадах.
"Знищення боєприпасів у безпечному місці проведуть фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій", - зазначив Братчук.
Нагадаємо, 3 квітня попереджали про знищення мінометної міни часів Другої світової війни, яку виявили у селі Розселенець в Одеській області.
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