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В Одеській області виявили артснаряди часів Другої світової війни, їх знищить ДСНС, - Братчук

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Четвер 06 квітня 2023 07:54
В Одеській області виявили артснаряди часів Другої світової війни, їх знищить ДСНС, - Братчук Фото: В Одеській області виявили артснаряди часів Другої світової війни (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Олег Васьків

В Одеській області знайшли боєприпаси часів Другої світової війни. Вибухові предмети знищать сапери ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

Посадовець вказав, що артилерійські снаряди калібру 76 мм виявили у Великодальницькій та Усатівській територіальних громадах.

"Знищення боєприпасів у безпечному місці проведуть фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій", - зазначив Братчук.

Нагадаємо, 3 квітня попереджали про знищення мінометної міни часів Другої світової війни, яку виявили у селі Розселенець в Одеській області.

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