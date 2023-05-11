В Киеве нашли минометные снаряды времен Второй мировой войны, их уничтожили саперы

Как сообщается, мужчина наткнулся в своем огороде на три предмета, внешне похожие на боевые снаряды. Он сразу вызвал патрульных.

Прибыв по адресу, правоохранители огородили место происшествия и сообщили ГСЧС.

Взрывотехники подтвердили, что это минометные снаряды времен Второй мировой войны. Обследовав территорию, специалисты обнаружили еще 12 мин. Саперы изъяли находки и уничтожили их на взрывной площадке.

"Еще много опасного, с прошлого столетия, годами лежит в нашей земле. К этому прилагаются современные смертоносные орудия, которые использует против нас оккупант", - подчеркнули в полиции.

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