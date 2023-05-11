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В Киеве нашли минометные снаряды времен Второй мировой войны, их уничтожили саперы

Фото: в Киеве нашли минометные снаряды времен Второй мировой войны (t.me/dsns)
Автор: Татьяна Степанова

В Голосеевском районе Киева мужчина нашел минометные снаряды времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева.

Как сообщается, мужчина наткнулся в своем огороде на три предмета, внешне похожие на боевые снаряды. Он сразу вызвал патрульных.

Прибыв по адресу, правоохранители огородили место происшествия и сообщили ГСЧС.

Взрывотехники подтвердили, что это минометные снаряды времен Второй мировой войны. Обследовав территорию, специалисты обнаружили еще 12 мин. Саперы изъяли находки и уничтожили их на взрывной площадке.

"Еще много опасного, с прошлого столетия, годами лежит в нашей земле. К этому прилагаются современные смертоносные орудия, которые использует против нас оккупант", - подчеркнули в полиции.

Если вы обнаружили опасный предмет:

  • ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим;
  • не перемещайте взрывоопасные предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы;
  • отойдите от подозрительного предмета как можно дальше;
  • отметьте место находки;
  • немедленно сообщите об опасной находке подразделения ГСЧС - 101 или полиции - 102;
  • дождитесь приезда специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов и укажите местоположение подозрительной находки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Одесской области обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны.

Также ранее мы писали, что пиротехники ГСЧС ликвидировали 163 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны в Винницкой области.

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КиевВторая мировая война