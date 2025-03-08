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У Києві значно погіршилася якість повітря: в чому причина

Київ, Субота 08 березня 2025 10:27
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У Києві значно погіршилася якість повітря: в чому причина Фото: у Києві значно погіршилася якість повітря 8 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Рівень забрудненості фіксують високий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як зазначають у КМДА, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

Крім того, додають негативного впливу і метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Погіршення повітря в Україні

У Києві постійно фіксують погіршення повітря. Як раніше зазначалося, протягом лютого 2025 року в Україні неодноразово фіксували високі рівні забруднення атмосфери. Найгіршою якість повітря була в деяких великих містах.

Водночас, як раніше пояснювали синоптики, погіршення повітря в Україні є "стандартною ситуацією" при антициклонах. За такого варіанту домішки "накопичувалися", однак з огляду на синоптичну ситуацію "сильно не розсіювалися".

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