В Киеве значительно ухудшилось качество воздуха: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Кроме того, добавляют негативного влияния и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Как отмечают в КГГА, вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области.

Ухудшение воздуха в Украине

В Киеве постоянно фиксируют ухудшение воздуха. Как ранее отмечалось, в течение февраля 2025 года в Украине неоднократно фиксировали высокие уровни загрязнения атмосферы. Наихудшим качество воздуха было в некоторых крупных городах.

В тоже время, как ранее объясняли синоптики, ухудшение воздуха в Украине является "стандартной ситуацией" при антициклонах. При таком варианте примеси накапливались", однако учитывая синоптическую ситуацию "сильно не рассеивались".

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