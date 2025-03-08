В Киеве значительно ухудшилось качество воздуха: в чем причина
В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Уровень загрязненности фиксируют высокий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Как отмечают в КГГА, вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области.
Кроме того, добавляют негативного влияния и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Ухудшение воздуха в Украине
В Киеве постоянно фиксируют ухудшение воздуха. Как ранее отмечалось, в течение февраля 2025 года в Украине неоднократно фиксировали высокие уровни загрязнения атмосферы. Наихудшим качество воздуха было в некоторых крупных городах.
В тоже время, как ранее объясняли синоптики, ухудшение воздуха в Украине является "стандартной ситуацией" при антициклонах. При таком варианте примеси накапливались", однако учитывая синоптическую ситуацию "сильно не рассеивались".
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