У Києві змінюють рух кількох трамваїв: які маршрути і коли їздитимуть за новою схемою

У Києві з 10 по 14 листопада тимчасово змінять маршрути кількох трамваїв через ремонт колій на вулиці Кирилівській.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Київпастранс" у Telegram.
Рух трамваїв №11, №12, №16 та №19 буде обмежено щодня з 10:00 до 17:00. На цей час транспорт курсуватиме за зміненими схемами:
Щоб забезпечити сполучення між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка, буде запущено тимчасовий автобусний маршрут №19Т.
Його маршрут проляже вулицями: Спаська - Межигірська - Щекавицька - Костянтинівська - Оленівська - Кирилівська - Сирецька - Семена Скляренка - Автозаводська - Полярна до площі Тараса Шевченка. У зворотному напрямку автобус рухатиметься тією ж трасою.
У "Київпастрансі" вибачилися за тимчасові незручності та закликали пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок.
