Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві змінюють рух кількох трамваїв: які маршрути і коли їздитимуть за новою схемою

У Києві на кілька днів змінять маршрути 4 трамваїв (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У Києві з 10 по 14 листопада тимчасово змінять маршрути кількох трамваїв через ремонт колій на вулиці Кирилівській.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Київпастранс" у Telegram.

Які маршрути змінять

Рух трамваїв №11, №12, №16 та №19 буде обмежено щодня з 10:00 до 17:00. На цей час транспорт курсуватиме за зміненими схемами:

  • №11, №12, №16 - відповідно від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. "Героїв Дніпра" до вул. Семена Скляренка;
  • №19 - від Контрактової площі до зупинки "Стадіон "Спартак".

Схема зміненої ділянки маршрутів трамваїв № 11,12 та 16 (фото: "Київпастранс")

Схема трамвайного маршруту № 19 (фото: "Київпастранс")

Запускають тимчасовий автобус

Щоб забезпечити сполучення між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка, буде запущено тимчасовий автобусний маршрут №19Т.

Його маршрут проляже вулицями: Спаська - Межигірська - Щекавицька - Костянтинівська - Оленівська - Кирилівська - Сирецька - Семена Скляренка - Автозаводська - Полярна до площі Тараса Шевченка. У зворотному напрямку автобус рухатиметься тією ж трасою.

Схема тимчасового автобусного маршруту №19Т (фото: "Київпастрас")

Киян просять поставитися з розумінням

У "Київпастрансі" вибачилися за тимчасові незручності та закликали пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок.

Читайте також про те, що 10 листопада в столиці України зупинив свою роботу фунікулер. Це сталось через нестачу електроенергії.

Раніше ми писали про те, що у Києві можуть дозволити рух зеленою гілкою метро під час повітряної тривоги. Мова про Сирецько-Печерську лінію, зокрема про ділянку в районі станцій "Видубичі" - "Славутич", яка проходить над Дніпром. За даними власних джерел РБК-Україна, відповідне рішення уже готують на рівні столичної влади та Ради оборони міста.

Київ