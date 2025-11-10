RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве меняют движение нескольких трамваев: какие маршруты и когда будут ездить по новой схеме

В Киеве на несколько дней изменят маршруты 4 трамваев (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Киеве с 10 по 14 ноября временно изменят маршруты нескольких трамваев из-за ремонта путей на улице Кирилловской.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевпастранс" в Telegram.

Какие маршруты изменят

Движение трамваев №11, №12, №16 и №19 будет ограничено ежедневно с 10:00 до 17:00. В настоящее время транспорт будет курсировать по измененным схемам:

  • №11, №12, №16 - соответственно от ул. Иорданской, Пущи-Водицы и ст. м. "Героев Днепра" до ул. Семена Скляренко;
  • №19 - от Контрактовой площади до остановки "Стадион "Спартак".

Схема измененного участка маршрутов трамваев № 11,12 и 16 (фото: "Киевпастранс")

Схема трамвайного маршрута № 19 (фото: "Киевпастранс")

Запускают временный автобус

Чтобы обеспечить сообщение между Контрактовой площадью и площадью Тараса Шевченко, будет запущен временный автобусный маршрут №19Т.

Его маршрут проляжет по улицам: Спасская - Межигорская - Щекавицкая - Константиновская - Еленовская - Кирилловская - Сырецкая - Семена Скляренко - Автозаводская - Полярная до площади Тараса Шевченко. В обратном направлении автобус будет двигаться по той же трассе.

Схема временного автобусного маршрута №19Т (фото: "Киевпастрас")

Киевлян просят отнестись с пониманием

В "Киевпастрансе" извинились за временные неудобства и призвали пассажиров учитывать изменения при планировании поездок.

Читайте также о том, что 10 ноября в столице Украины остановил свою работу фуникулер. Это произошло из-за недостатка электроэнергии.

Ранее мы писали о том, что в Киеве могут разрешить движение по зеленой ветке метро во время воздушной тревоги. Речь о Сырецко-Печерской линии, в частности об участке в районе станций "Выдубичи" - "Славутич", который проходит над Днепром. По данным собственных источников РБК-Украина, соответствующее решение уже готовят на уровне столичной власти и Совета обороны города.

