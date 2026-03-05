У Києві змінять вартість паркування: скільки доведеться платити і хто отримає 90% знижки

У Києві оновлять тарифи на паркування, а для платників податків до бюджету столиці хочуть запровадити систему лояльності. Для них місячні абонементи стануть дешевшими майже на 90%, а ціна стартуватиме від 299 гривень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
Головне:
Київ може стати першим містом в Україні, де запровадять систему "лояльності" для місцевих платників податків. Фізичні особи, які сплачують податки до бюджету столиці, отримають 90% знижку на місячні абонементи.
Скільки коштуватимуть абонементи зі знижкою:
Пільгові тарифи планують зафіксувати щонайменше до кінця 2026 року.
Для отримання знижки не доведеться збирати паперові довідки. ІТ-фахівці міста вже розробляють автоматичний механізм верифікації платника податків безпосередньо у застосунку "Київ Цифровий".
Система сама перевірятиме статус користувача та підтягуватиме пільгову ціну при купівлі абонемента.
Водночас для тих, хто не користується абонементами, вартість погодинного паркування на майданчиках "Київтранспарксервіс" пропонують оновити:
Як долучитися до обговорення: проект перебуває на стадії громадського обговорення до 13 березня. Кияни можуть залишити свої зауваження на порталі КМДА або надіслати на пошту: cinpolit@kyivcity.gov.ua.
